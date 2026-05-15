Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 3:13

«Звонили по ночам и грубо общались»: подозрительность спасла семью от кражи 3,5 млн рублей

Супруги из Иркутской области едва не лишились 3,5 миллиона рублей
Ангелина ОГЕР
Супруги из Иркутской области едва не лишились 3,5 миллиона рублей

Супруги из Иркутской области едва не лишились 3,5 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Семейная пара из Иркутской области едва не лишилась 3,5 миллиона рублей из за действий аферистов. Благодаря возникшим подозрениям все сбережения удалось сохранить. Все началось с сообщения в мессенджере, которое поступило супругам от лица якобы управляющей компании. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД региона, Мошенники убедили сибиряков назвать код из СМС якобы для уточнения данных в связи с переездом.

- После этого последовала серия звонков от лже специалистов. Аферисты представлялись сотрудниками «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга» и сказали, что на имя семейной пары оформлена доверенность. Чтобы «защитить» средства, они должны были снять деньги со счетов и перевести их на «безопасный счёт», - уточнили в полиции.

Потерпевшие сняли со своих карт 3,5 миллиона рублей. Однако у них были сомнения в честности собеседников. Ибо они постоянно звонили по ночам, общались груба и требовали действовать срочно. Заподозрив неладное, супруги обратились за помощью в полицию.