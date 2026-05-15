«Звонили по ночам и грубо общались»: подозрительность спасла семью от кражи 3,5 млн рублей

Супруги из Иркутской области едва не лишились 3,5 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Семейная пара из Иркутской области едва не лишилась 3,5 миллиона рублей из за действий аферистов. Благодаря возникшим подозрениям все сбережения удалось сохранить. Все началось с сообщения в мессенджере, которое поступило супругам от лица якобы управляющей компании. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД региона, Мошенники убедили сибиряков назвать код из СМС якобы для уточнения данных в связи с переездом.

- После этого последовала серия звонков от лже специалистов. Аферисты представлялись сотрудниками «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга» и сказали, что на имя семейной пары оформлена доверенность. Чтобы «защитить» средства, они должны были снять деньги со счетов и перевести их на «безопасный счёт», - уточнили в полиции.

Потерпевшие сняли со своих карт 3,5 миллиона рублей. Однако у них были сомнения в честности собеседников. Ибо они постоянно звонили по ночам, общались груба и требовали действовать срочно. Заподозрив неладное, супруги обратились за помощью в полицию.