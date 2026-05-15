Боец Юрий Суханов из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Боец Юрий Суханов из Байкальска героически погиб в зоне специальной военной операции. Юрий родился 1 января 1997 года в многодетной семье в поселке Выдрино Кабанского района.

- В 2012 году парень переехал в Байкальск, где начал строить карьеру, - рассказал мэр Слюдянки Алексей Шульц.

В мае 2024 года Юрий подписал контракт с Министерством обороны России и уехал «за ленточку». К сожалению, 30 июня 2024 года гвардии матрос Юрий Суханов погиб, защищая Родину.

В знак глубокого уважения и светлой памяти о Юрии, 15 мая в 11:40 в Парке Воинской Славы Байкальска прошел траурный митинг. Администрация города выразила слова сочувствия и поддержки родным и близким военнослужащего.