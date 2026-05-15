В Иркутской области открыта навигация на Байкале и водохранилищах Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

С 15 мая 2026 года дня в Иркутской области официально разрешена навигация для маломерных судов на озере Байкал и водохранилищах. Инспекторы Центра ГИМС призывают судоводителей строго соблюдать правила безопасности. Особое внимание следует уделить оснащению судна.

- На каждом маломерном судне обязательно наличие спасательных жилетов. Их количество должно точно соответствовать числу пассажиров на борту, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МЧС Приангарья.

За превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, нарушение правил маневрирования, неправильную подачу звуковых сигналов грозит административное наказание в виде предупреждения, штраф либо лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев. Также наказание неизбежно, если у водителей нет удостоверения и судового билета.

Для избежания происшествий патрульные группы проводят усиленную работу с судоводителями.