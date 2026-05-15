НовостиОбщество15 мая 2026 5:07

53 семьи из Иркутской области будут соревноваться за звание «Семья года»

Конкурс продлится до 31 мая 2026 года
Ангелина ОГЕР
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». На участие в состязании подали заявки 53 семьи. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Приангарья. Участники распределены по шести номинациям:«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья»,«Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

– Конкурс в 2026 году впервые обрел статус регионального, а на всероссийском уровне он проходит уже в 11-й раз. Его цель − повысить престиж семейного образа жизни и ответственного родительства, – сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Эксперты определят лучших в каждой номинации. Конкурс продлится до 31 мая 2026 года. Имена победителей станут известны в начале июня. Победители этапа получат право представить область в финале на Всероссийском уровне.