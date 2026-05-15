В Иркутске завершились профилактические отжиги сухой травы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске успешно завершили отжиги сухой травы. Их проводят каждую весну и осень для предотвращения стихийных палов. В 2026 году работы проходили в апреле и первой половине мая.

- Всего обработали площадь в 1 025,6 гектара. Огнем прошли по 207 участкам. Последние отжиги провели в СНТ «Ангара 3», Пади Грязнуха, на улицах Сурнова, 31б, Зои Космодемьянской, Лесогорской, Полярной. Также в посёлке Вересовка, на Чертугеевском заливе и кладбище на станции Батарейная, - уточнили в городской администрации.

С 18 мая по 15 июня на территории Приангарья вводится особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено: разводить костры в лесах и в населённых пунктах, сжигать траву и мусор на участках, использовать мангалы для приготовления пищи на открытом огне, выжигать сухую траву и оставлять горящие спички, окурки. Нарушив это, придется заплатить штраф - жителям до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч рублей, а юридическим — до 800 тысяч рублей.