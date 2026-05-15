Более 400 тысяч квадратных метров жилья ввели в Иркутской области с начала года

Более 400 тысяч квадратных метров ввели в Иркутской области с начала года

В Иркутской области с начала года ввели более 400 тысяч квадратных метров жилья. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве строительства региона. Наибольший вклад в общий объём внесли: Иркутский район - здесь отмечается активный рост индивидуального жилищного строительства.

- В областном центре основной акцент сделан на строительстве многоквартирных домов. Также среди лидеров: Шелеховский район, Ангарск и Братск, - отметили в пресс-службе Иркутскстата.

За первые четыре месяца года застройщики ввели в эксплуатацию 314,4 тысяч квадратных метров. В то же время, строительство многоквартирных домов также показало впечатляющий скачок – 90,0 тысяч квадратных метров, что на 144,2% больше, чем в прошлом году за тот же период.