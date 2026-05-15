Лесные пожарные Иркутской области получили три новых автомобиля НефАЗ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутскую область поступили три автомобиля НефАЗ для лесопожарных формирований. Техника уже прошла приемку и в ближайшее время начнет работать на межрайонном маневрировании и доставке пожарных групп к непотушенным очагам. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Приангарья.

Машины приобрели за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета для обслуживания территорий, которые раньше относились к зонам контроля лесных пожаров. Это отдаленные участки, где тушить огонь особенно сложно.

- Новые автомобили позволят ускорить маневрирование сил и средств пожаротушения. Помимо уже приобретенной техники за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета планируется приобрести пять грузопассажирских автомобилей, восемь квадроциклов и пять моторных лодок для водного патрулирования. На эти цели выделено более 84 миллионов рублей, - сказал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.

Ранее в регион уже поступили шесть автомобилей УАЗ для патрулирования лесов. Их купили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Всего по нацпроекту на закупку лесопожарной техники и оборудования Приангарью выделили 93,9 миллиона рублей. В 2026 году также планируют приобрести пожарный автомобиль, 1352 единицы оборудования и 205 радиостанций.