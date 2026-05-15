В Иркутской области за три года благоустроили 14 памятных мест

В 2023 году в р.п. Маркова благоустроили территорию Мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 2023 года в Иркутской области было благоустроено 14 памятных мест благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Девять - мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны.

– Ремонтируя мемориалы или создавая новое место памяти, мы возвращаем связь времен, наглядно показывая, что подвиги наших героев не забыты и не забудутся, сколько бы лет не прошло, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Мы отдаём дань уважения героям и в то же время закладываем трепетное отношение к истории страны, подвигам предков в души наших детей, формируем их ценности.

Так, в 2023 году в р.п. Маркова Иркутского муниципального округа благоустроили территорию Мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне. В том же году прошли работы по благоустройству Русско-амурского мемориального комплекса в Иркутске – территории, на которой во время Великой Отечественной войны хоронили солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях областного центра.

В 2024 году обновили парк Победы в городе Зиме и территорию, прилегающую к скверу имени Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Николая Пахотищева в городе Тайшете.

В прошлом году работы велись на пяти общественных территорий, увековечивающих память участников и событий Великой Отечественной войны. Это танк «Иркутский комсомолец» в Иркутске, мемориальный комплекс у площади Ленина в Вихоревке, парк “Перевал” в Байкальске, Центральная площадь и Центральный парк, расположенные вблизи мемориального объекта «Памятник воинам» в п. Балаганск и общественная территория на улице Кирова, на которой находится Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в р.п. Култук.

Кроме того, в 2025 году в Иркутске благоустроили площадь Декабристов, где появился мемориальный комплекс «Аллея Памяти» с бронзовой скульптурой “Дед, Отец, Сын”. В Свирске появился сквер памяти Героев специальной военной операции. В селе Смоленщина Иркутского муниципального округа создали Аллею Героев, посвящённую участникам боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Ливии, специальной военной операции. Мемориал памяти погибшим сотрудникам милиции, участникам локальных войн благоустроили в Тайшете, а в р.п. Новобирюсинский Тайшетского района – мини-сквер Памяти участников специальной военной операции.

В 2026 году начнутся работы по благоустройству Сквера имени Героя Великой Отечественной войны Курбана Абдуловича Иткулова в Байкальске и благоустройство парка «Патриот» в п. Новонукутский.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» с 2025 года вошёл в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Мероприятия ФКГС входят также в народную программу.

Прямо сейчас жители могут выбрать новые объекты для благоустройства. С 21 апреля по 12 июня проходит Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, участвовать в котором можно с 14 лет. В Иркутской области на голосование представлены 114 общественных территорий, в том числе три памятных места: Мемориал памяти погибшим в Великой Отечественной войне, расположенный в п. Падь Мельничная Иркутского муниципального округа; территория у мемориала Жертвам Озерлага в Вихоревке; Аллея памяти участников специальной военной операции в Усть-Уде. Ознакомиться со всеми предлагаемыми на первоочередное обновление общественными пространствами и отдать свой голос за понравившееся можно на сайте.