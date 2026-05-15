Александр Ведерников принял участие в форуме “Есть результат” в Омске

Александр Ведерников рассказал о том, как работает механизм инициативного бюджетирования в Приангарье. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Омске прошел окружной форум «Есть результат», посвященный вопросам развития сельских территорий. Мероприятие посетили спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, его заместитель Виталий Перетолчин, депутаты регионального парламента.

В частности, на площадках форума обсуждалось инициативное бюджетирование – механизм, позволяющий местным жителям реализовывать свои проекты, вкладывая свои средства и получая софинансирование из областного бюджета. Александр Ведерников рассказал о том, как это работает в Приангарье, благодаря закону, принятому депутатами еще в 2022 году. Спикер ЗС отметил, что Президент России Владимир Путин, ставя задачу по развитию инициативного бюджетирования, обращал внимание на то, что поддержка предложений сельских жителей эффективнее решений, которые не соответствуют реальным запросам населения.

Все эти годы депутаты Заксобрания уделяют пристальное внимание реализации подобных проектов и неизменно настаивают на сохранении подобной статьи в областном бюджете. Более того, объем выделяемых средств неизменно увеличивается. Таким образом за три года удалось воплотить в жизнь порядка 1600 инициативных проектов жителей.

- Инициативные проекты дошли до каждого населенного пункта Приангарья, - подчеркнул Александр Ведерников. - Это большое число малых добрых дел, которые основаны на предложениях жителей. Мы развиваем эту тему через активных и неравнодушных граждан. Она объединяет всё больше и больше людей вокруг себя. И есть результат, нам есть что показать. Такая связка и рождает доверие к власти, когда жители вместе контролируют процесс: как во дворе укладывается асфальт, как красят детскую площадку.