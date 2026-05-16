В Чунском женщина потеряла 250 тысяч рублей при покупке трактора через интернет

Женщина хотела купить сельскохозяйственный трактор и нашла подходящее объявление на одном из сайтов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница поселка Чунский стала жертвой мошенников и лишилась более 250 тысяч рублей. Женщина хотела купить сельскохозяйственный трактор и нашла подходящее объявление на одном из сайтов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- Потерпевшая связалась с продавцом, обсудила условия и перевела деньги, поверив гарантиям о бесплатной доставке и чистоте сделки. Однако после оплаты продавец перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию, - говорится в сообщении.

Проводится проверка. Полицейские устанавливает все обстоятельства произошедшего.