Выставка «Русская Америка. Начало» открылась в краеведческом музее Иркутска. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Как Иркутск связан с Аляской? Ответ — в новом проекте областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Там 15 мая открылась выставка «Русская Америка. Начало». Она посвящена освоению русскими Алеутских островов, Аляски, Сахалина и Приамурья и продлится до 1 марта 2027 года.

Проект родился во Владивостоке, но Иркутск в этой истории — не случайный гость. Как подчеркнул на открытии зампред правительства Иркутской области Андрей Южаков, наш город десятилетиями был главным опорным центром Российско-американской компании. Отсюда снаряжали экспедиции, здесь принимали ключевые решения.

Что смотреть? Экспозиция охватывает период с середины XVIII века — от окончания экспедиций Витуса Беринга до создания Российско-американской компании и первого кругосветного плавания Крузенштерна и Лисянского. Главный раритет — части скелета стеллеровой коровы, того самого морского исполина, которого открыли как раз во время походов Беринга. Также в музее показали непромокаемую одежду коренных народов, орудия охоты, украшения и копии архивных документов.

Выставка собрана с миру по нитке: помимо иркутского музея, в ней участвуют коллеги из Владивостока, Шелехова, московский Архив внешней политики и Госархив Иркутской области.