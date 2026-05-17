Коту с необычными ушами по кличке Изюм ищут хозяина в Иркутске. Фото: приют "Томасина".

Знакомьтесь, Изюм. Не сухофрукт, а тот самый кот, с которым точно не заскучаешь. Его описывают как настоящего энерджайзера: обожает игры, догонялки с сородичами и вообще любые активные безобразия. Живет Изюм в приюте «Томасина» и ждет своего хозяина.

Да, Изюм не видит одним глазом. Но, честно говоря, ему плевать. Этот недостаток ни капли не мешает ему хулиганить, исследовать каждый уголок и требовать внимания. А ещё у Изюма есть секретное оружие — его очаровательные уши. Посмотрите на фото: разве можно устоять?

Коту около 3-4 лет, кастрирован. Здоров, привит и готов к переезду в вашу семью. Главное — будьте готовы к тому, что он перевернёт вашу жизнь в хорошем смысле.

Хотите забрать Изюма домой? Звоните по телефону: 8-950-13-16-051. Трубку поднимут волонтёры приюта «Томасина».