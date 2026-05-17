Гимназия №1 в Иркутске объявила набор в первый класс с изучением бурятского.

Гимназия №1 в Иркутске объявила срочный набор в первый класс с изучением бурятского языка. Учебное заведение готовит детей по федеральным стандартам, но с важной национальной особенностью — с первого класса здесь будут преподавать бурятский язык, знакомить с традициями и культурой.

Сегодня набор ведётся в один класс, где смогут учиться 25 детей. Родителям обещают «крепкую школьную базу, уверенный старт в будущее, развитие личности и уважение к своим корням».

Как подать заявление? Тем, кто проживает на закреплённой территории, нужно оформить документы через портал «Госуслуги». Остальным — прийти лично в приёмную директора гимназии №1. Заявления от всех желающих начнут рассматривать после 30 июня 2026 года. Также организаторы просят продублировать заявку на электронную почту: amzhalta@inbox.ru

Справки по телефону: 8 (950) 143-38-80.