Ефрейтор из Зимы Владимир Ярослав погиб в зоне спецоперации

В Иркутской области прощаются с ещё одним героем. 26 апреля 2026 года близ населённого пункта Можняковка в зоне проведения специальной военной операции погиб ефрейтор Владимир Николаевич Ярослав. Ему было 60 лет.

Владимир Ярослав родился в октябре 1965 года в городе Зима. Учился в средней школе посёлка Центральный Хазан. После школы, как рассказывают односельчане, был обычным работящим парнем. А потом надел военную форму — и ушёл защищать Донбасс.

На момент гибели он занимал должность оператора отделения огневой поддержки штурмовой роты. Воевал мужественно, по-другому и не умел — таким его запомнили сослуживцы.

Соболезнования уже выразили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Зиминского района Наталья Никитина, администрация Зиминского района, депутаты Думы, ветераны и администрация Хазанского муниципального образования.

Вечная память герою.