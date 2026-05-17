Дождь и +10 градусов ожидается в Иркутске 18 мая

Днем 18 мая 2026 года в Иркутске будет дождливо. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит +8…+10 градусов. Будет облачно, ночью осадки усилятся. Ветер северо-западный с порывами 5−10 м/с.

- В южных, центральных районах, ночью и в горах Нижнеудинского района, днем в Зиминском, Тулунском, Чунском и Братском районах пройдут сильные дожди. Где-то будут туманы, днем вероятные грозы. Порывы северо-восточного до 14 м/с, - сообщили синоптики.

Ночью будет прохладно +3…+8 градусов. Если небо прояснится, температура может упасть до -5. Днем в Приангарье ожидается +8…+13 градусов. Но в некоторых районах может быть прохладнее 0…+5. А вот на севере и в Верхнеленских районах будет тепло, до +17...+22 градусов. Если же будет пасмурно, то днем будет около +8...+13.