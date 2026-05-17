К акции “Сад памяти” присоединились депутаты областного парламента

В районе поселка Усть-Балей в Иркутском лесничестве прошло одно из мероприятий международной акции “Сад памяти”. Волонтеры, студенты, школьники занимались высадкой 19 тысяч саженцев сосны. К ним присоединились и депутаты Законодательного Собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым, глава Приангарья Игорь Кобзев, представители министерств и различных организаций.

Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и объединяет сразу несколько важных направлений - экологическое просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Ее главная цель - увековечить память о погибших защитниках Отечества, создавая живые памятники в их честь. Всего за шесть лет в Иркутской области высажено более 350 тысяч деревьев.

- Сажая деревья, мы сохраняем память о погибших защитниках Отечества, - подчеркнул Александр Ведерников. - Это особый символ - память, воплощенная не в камне или бронзе, а в живой природе. Сохраняя прошлое, мы одновременно заботимся о будущем, об экологическом благополучии региона и здоровье людей.

Международная акция «Сад памяти» остается одним из самых масштабных проектов, объединяющих сохранение исторической памяти и заботу об окружающей среде. Спикер ЗС подчеркнул, что она способствует укреплению связи поколений и объединяет людей вокруг общего благородного дела.