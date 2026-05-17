В Иркутске прошел марш студенческих отрядов

В Иркутском региональном отделении «Российские Студенческие Отряды» насчитывается более 6 тыс. бойцов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске прошел марш готовности студенческих отрядов Иркутской области. В нем приняли участие 1,5 тысячи бойцов. Колонна двигалась по набережной Ангары от Глазковского моста до площади у памятника Александру III.

С началом третьего, трудового, семестра ребят поздравили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

– Студотряды сейчас – это опора, надежда и будущее Иркутской области, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Сегодняшний марш – это не просто парад, а заявление о готовности брать на себя ответственность и помогать. Поздравляю каждого бойца со стартом трудового семестра и желаю продуктивной работы и ярких впечатлений.

Всего в Иркутском региональном отделении «Российские Студенческие Отряды» насчитывается более 6 тыс. бойцов, действует свыше 140 отрядов по 10 направлениям. Это педагогические, строительные, сервисные, сельскохозяйственные отряды, отряд проводников и медицинский. В этом году в составе студотрядов будут работать более 2 тыс. студентов. Есть и трудовые отряды подростков: в регионе действует шесть постоянных таких отрядов, где ребята получают свой первый трудовой опыт вместе с РСО.

– Мы традиционно поддерживаем наше студенческое трудовое движение вместе с губернатором Игорем Ивановичем Кобзевым, - отметил Сергей Тен. - Я сам несколько раз был в стройотрядах, работал на строительстве дороги Чита-Хабаровск. Теперь предлагаю своему старшему сыну в следующем году тоже поработать в студотряде.

– Студенческие отряды – это первый трудовой опыт, возможность зарекомендовать себя перед работодателем и уже со студенческой скамьи начать развивать профессиональную карьеру, - рассказала Маргарита Цыганова. - Кроме того, студотряды проводят большую работу с молодежью, популяризируя общественную деятельность, волонтерство, здоровый образ жизни и многое другое. Поэтому сегодня развитию этого сообщества и движения уделяется большое внимание как в стране, так и в нашем регионе.