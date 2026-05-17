Губернатор Иркутской области принял участик в акции “Сад памяти”

Акция «Сад памяти» в Иркутской области в 2026 году продлится до 16 июня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область присоединилась к Международной акции «Сад памяти». Центральное мероприятие прошло прошло в Иркутском лесничестве: в районе поселка Усть-Балей в память о героях Великой Отечественной войны высадили около 19 тысяч молодых сосен.

Участие в акции приняли губернатор региона Игорь Кобзев, члены правительства Приангарья, участник программы «Герои Приангарья» Александр Сергеев, сотрудники областных учреждений, организаций, общественники и добровольцы, студенты, участники школьных лесничеств, представители областного парламента – всего около тысячи человек. В акции приняла участие и вдова бойца СВО Евгения Попова, с пожеланием высадить дерево в память о супруге женщина обращалась на прямую линию Президента Владимира Путина.

– Сегодня наш регион в седьмой раз участвует в международной экологической акции «Сад памяти». Это масштабный общественный проект, который позволяет воспитывать в наших жителях ответственное отношение к сохранению наших лесных богатств. Иркутская область один из самых лесных регионов страны, и мы продолжим делать все, чтобы так было дальше, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Территория, выбранная для посадки, ранее пострадала от пожара. Для высадки использовались сеянцы с закрытой корневой системой, которые легче адаптируются к пересадке.

Акция «Сад памяти» в Иркутской области в 2026 году продлится до 16 июня. В этом году на территории области высадку деревьев планируется провести более чем на 90 участках, их них 70 – на землях лесного фонда и 20 – на муниципальных землях. Запланированы к посадке 2,1 млн сеянцев на общей площади 1000 гектаров.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».