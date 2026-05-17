Боец Дмитрий Машанов из Баяндаевского района героически погиб в зоне СВО. Фото: администрация Баяндаевского района

Боец Дмитрий Машанов из Баяндаевского района героически погиб в зоне специальной военной операции. 26-летнего механика-водителя не стало 7 мая 2026 года. После окончания 9 класса Дмитрий поступил в Шелеховский энергетический колледж. В 2020 году пошел в армию. Об этом КП-Иркутск сообщили в районной администрации.

- Мужчина создал семью, где у него родился сын. Дмитрий был доброжелательным, спокойным, ответственным, всегда мог прийти на помощь, с детства был приучен к нелегкому сельскому труду. 27 февраля 2022 года впервые отправился «за ленточку».

Повторно в зону СВО он уехал 7 июня 2022 года. За боевые заслуги его наградили медалями Георгия Жукова, «За боевые отличия», «За отличия в службе», «Участнику специальной военной операции». Власти района выразили соболезнования близким бойца. С ним просятся 19 мая в 12.00 по адресу: село Покровка, улица Трактовая, 96-1.