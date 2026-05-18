В Иркутске 160 спортсменов участвуют в Кубке городов-побратимов по ушу

160 спортсменов участвуют в Кубке городов-побратимов Иркутска и Шэньяна по ушу. Это мероприятие проходит с 2018 года и посвящено Победе во Второй мировой войне. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

– Российский и китайский народы прошли тяжелые испытания в то время. Но они показали, что сплоченность в отстаивании своих интересов приносит общую победу. Ушу – это уникальный спорт, которым можно заниматься всю жизнь. Среди участников – достойные спортсмены, которые покажут свое мастерство и волю, – сказал глава столицы Приангарья Руслан Болотов.

Соревнования проходят под девизом «Через ушу – к дружбе, в согласии с соседями – к общему процветанию». Сборная команда из Иркутска достойно завершила торжественное открытие показательными выступлениями.