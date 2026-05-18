Специалист назвала болезни, которые вызывает ожирение

Лишний вес – это прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем. Как сообщила NEWS.ru врач Екатерина Демьяновская, он значительно увеличивает вероятность перенести инфаркт или инсульт. Также ожирение часто становится причиной сахарного диабета второго типа и высокого давления. Дело в том, что лишний жир мешает организму правильно использовать инсулин, что ведет к опасным сбоям в работе обмена веществ.

- При диабете второго типа страдают многие органы: кровеносные сосуды, мозг, нервы по всему телу, почки и глаза. Сердце и сосуды испытывают повышенное напряжение. Это может привести к высокому давлению и ускоренному образованию бляшек в артериях. Из-за этого возрастает риск сердечных приступов и инсультов. Лишний вес также может стать причиной разрушения суставов и костей, - объяснила специалист.

Также лишний вес перегружает колени и тазобедренные суставы. Это постепенно разрушает хрящи внутри суставов. Также возникают серьезные проблемы с дыханием, недостаточное поступление воздуха в легкие и повышенное давление в легочных сосудах.