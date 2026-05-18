Определена повестка ближайшей сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Предварительно спикер регионального парламента обсудил предстоящую сессию на совещании с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В преддверии очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая должна состояться 20 мая, коллегия областного парламента во главе с Александром Ведерниковым, утвердила список вопросов, которые будут рассматриваться депутатами. Предварительно спикер регионального парламента обсудил предстоящую сессию на совещании с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий. Всего в повестку вошло порядка 20 пунктов.

Так, обсудят парламентарии законопроект, предполагающий введение административной ответственности за выезд на лед в неположенных местах. Рассматриваться будет проект закона, расширяющего список категорий граждан, имеющих возможность заключить социальный контракт. Планируется проголосовать за принятие закона о развитии ответственного ведения бизнеса на территории региона.

В рамках очередной сессии пройдет депутатский час, на котором планируется подробно обсудить итоги минувшего отопительного сезона и качество подготовки к следующему, который стартует в сентябре 2026 года.

Кроме того, планируется назначить члена Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса, утвердить членов региональной Общественной палаты, рассмотреть проект Соглашения о взаимодействии между Законодательным Собранием и Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой в сфере правотворческой деятельности.