В Иркутской области заболеваемость гриппом и ОРВИ остаётся на прежнем уровне. Как рассказали КП-Иркутск в Роспотребнадзоре региона, за прошедшую неделю в поликлиники обратились 10636 человек с признаками респираторных вирусных инфекций.

- По данным исследований, грипп подтвердился у 39 жителей Приангарья, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Это на 12 случаев меньше, чем неделей ранее. Также снижение заболевания зарегистрировано среди пациентов с ОРВИ: в середине месяца число обратившихся составляло 10882.

Врачи призывают не заниматься самолечением, а при малейших признаках недомогания сразу же обращаться к специалистам. Чтобы оставаться здоровыми, не забывайте о простых, но очень важных правилах: мойте руки как можно чаще, пользуйтесь антисептиком, регулярно проветривайте свои комнаты и проводите влажную уборку. Старайтесь избегать общения с теми, кто заболел, и ведите здоровый образ жизни – это поможет вашему организму быть сильнее перед лицом вирусов.