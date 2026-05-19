Аферистка из Иркутской области похитила 180 млн рублей у жителей 62 регионов

В Иркутской области вынесли приговор женщине, организовавшей финансовую пирамиду

В Иркутской области вынесли приговор женщине, организовавшей финансовую пирамиду. По делу проходят более 250 потерпевших, а общий ущерб от действий мошенницы превысил 180 миллионов рублей. Деньги были похищены у жителей 62 регионов России в течение трёх лет.

- Обвиняемая заключала с людьми договоры на оказание услуг по покупке имущества, но это были займы под проценты. При этом выполнять свои обязательства женщина не собиралась, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы создать видимость надёжности проекта, она выплачивала клиентам небольшие проценты. Это убеждало людей «сотрудничать» и вкладывать деньги дальше. Сделки аферистка проводила от имени номинального директора компании. Также она привлекла агентов. Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на имущество обвиняемой. Его стоимость составила 64 миллионов рублей. Под арест попали: автомобиль и спецтранспорт, судно, технические устройства, земельные участки и дом. Суд признал женщину виновной и приговорил её к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ей назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

В прокуратуре Приангарья сообщили, что потерпевшие получат компенсацию за ущерб в размере более 165 миллионов рублей.