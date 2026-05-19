Судоводитель погиб на Байкале в Бурятии при опрокидовании аэролодки с туристами

Женщина получила рваную рану ноги при опрокидывании хивуса в Бурятии. Фото Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

19 мая 2026 года в Бурятии, в районе скалы Черепаха произошла трагедия: перевернулась аэролодка, на борту которой находились 18 человек. Хивус находился примерно в 30 метрах от берега.

По данным МЧС республики, 13 человек спасались самостоятельно, среди них оказался 14-летний подросток. Одна женщина получила рваную рану ноги, её госпитализировали. Под водой остались пять человек, в том числе судоводитель. Все - погибли, тела ищут.

На месте происшествия работают 30 спасателей МЧС и 11 единиц техники. Дополнительно привлекли водолазов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть более двух человек».

Эксперт оценила причины крушения катера с туристами на Байкале. Хивус мог перевернуться из-за перегруза. Подробнее - в материале.