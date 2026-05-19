В Иркутской области не осталось подтопленных жилых домов и участков

По состоянию на вечер 19 мая в Иркутской области нет подтопленных жилых домов

По состоянию на вечер 19 мая в Иркутской области нет подтопленных жилых домов и участков. За сутки воду откачали с 11 участков. Об этом сообщил глава Приангарья.

- Несмотря на сложную обстановку, в регионе удалось не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, - сказал Игорь Кобзев.

В населённых пунктах, наиболее подверженных подтоплениям дежурили спасатели, оказывая населению всю необходимую адресную помощь.

В региональный план мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с паводками, вошло около 25 действий. Среди них - комплексные учения, подготовка пунктов временного размещения, работа временных гидрологических постов, разрушение ледовых переправ, чернение и распиловка льда, а также взрывные работы для ослабления ледяных полей в зонах с высоким риском заторов.