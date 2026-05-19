До +20 градусов потеплеет в Иркутске 20 мая.

В Иркутске днем 20 мая 2026 года потеплеет до +18…+20 градусов, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью до 4-9 метров в секунду. После захода солнца похолодает до +3…+5.

- Переменная облачность, местами небольшие дожди, днем в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье ночью столбик термометра опустится до отметки +2…+7, при прояснении 0…-3, ожидаются заморозки. Днем +17…+22, если будет облачно, то +7…+12.

