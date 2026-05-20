В Черемхове задержали подозреваемого в разбойном нападении

У подозреваемого изъяли нож, страйкбольный пистолет и остатки украденных денег.

В Черемхове полицейские за сутки раскрыли разбойное нападение на комиссионный магазин. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, у подозреваемого изъяли нож, страйкбольный пистолет и остатки украденных денег.

- Мужчина зашел в скупку под видом продажи мобильника. Получив отказ, прошел за прилавок и, размахивая страйкбольным пистолетом, забрал из кассы больше 50 тысяч рублей. Продавец попыталась помешать, но грабитель пригрозил расправой и скрылся. Подозреваемым оказался 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

При задержании у него нашли 10 тысяч рублей из украденного, пистолет и складной нож. Остальные деньги задержанный уже успел потратить на развлечения и обновки: купил спортивный костюм, кепку и кроссовки. Свою вину он признал. Заведено уголовное дело о разбое, фигурант заключен под стражу. Директор магазина поблагодарила полицейских за оперативную работу.

