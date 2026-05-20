В Иркутской области формируется перечень мероприятий по подготовке к отопительному периоду

Отопительный сезон 2025–2026 годов завершен на территории 10 муниципальных образований. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области совместно с муниципальными образованиями региона проводится работа по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2026–2027 годов. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства региона Александр Суханов.

– Организация теплоснабжения населения и обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Вместе с тем, в Правительстве Иркутской области на постоянном контроле находится прохождение отопительного периода в ряде муниципальных образований, а также подготовка на всей территории региона к отопительному периоду 2026–2027 годов. Министерством жилищной политики и энергетики области совместно с муниципальными образованиями на основании предоставленных муниципалитетами заявок на финансирование формируется перечень первоочередных мероприятий, – сказал Александр Суханов.

Александр Суханов отметил, что в отдельных муниципальных образованиях не завершена актуализация схем теплоснабжения, не согласованы планы ликвидации аварийных ситуаций, отсутствуют заявки на формирование нормативного запаса топлива, а также не завершена работа по представлению планов подготовки к отопительному периоду. Отдельного внимания требует вопрос получения паспортов готовности муниципальными образованиями и теплоснабжающими организациями.

Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области совместно с региональным Центром энергоресурсосбережения ведется мониторинг представления муниципальными образованиями планов подготовки, графиков противоаварийных тренировок, сведений для формирования паспорта ЖКХ Иркутской области и оперативной информации для последующего обобщения.

– Отопительный период 2025–2026 годов подтвердил ряд проблем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, которые носят системный характер. В регионе произошли две крупные коммунальные аварии: в Ангарске и Бодайбо. Ликвидация последствий в Бодайбо продолжается до сих пор. Но самое главное, что страдают в этих ситуациях в первую очередь люди, их качество жизни. И наша задача сегодня – объединить усилия всех уровней власти, ресурсоснабжающих организаций и всех ответственных ведомств для недопущения подобных происшествий и минимизации рисков любых аварийных эпизодов, – подчеркнул Александр Суханов.

Для завершения текущего отопительного периода и формирования запаса на отопительный период 2026 – 2027 годов в регионе организована поставка топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – северный завоз. Законтрактовано 9,72 тысячи тонн ТЭР, доставлено 8,62 тысячи тонн ТЭР.

С начала 2026 года из бюджета Иркутской области направлено 2,1 млрд рублей на субсидирование затрат, связанных с приобретением и доставкой ТЭР, а также на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям.

По состоянию на 20 мая, отопительный сезон 2025–2026 годов завершён на территории 10 муниципальных образований Иркутской области: в городах Свирске, Саянске, Черемхово, Боханском, Зиминском, Осинском, Черемховском районах, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском муниципальных округах. Ещё в восьми муниципальных образованиях начаты отключения теплоснабжения в домах и социально значимых учреждениях, это города Иркутск и Усолье-Сибирское, Нижнеудинский, Усольский, Шелеховский районы, Нижнеилимский, Качугский, Чунский муниципальные округа. В регионе остановлено 359 котельных, отключено 6076 жилых домов, 1125 социально значимых организаций.

Напомним, в соответствии с законодательством решение об окончании подачи тепла в многоквартирные дома принимает администрация муниципального образования. Показателем является установившаяся на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха не ниже восьми градусов Цельсия.

Традиционно, в Иркутской области позже всех отопительный период завершается в северных территориях – Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском районах. Теплоснабжение там прекращают в конце мая.