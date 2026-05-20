В Усть-Илимске остановили нелегальное потребление электроэнергии майнинговым центром. Фото: пресс-служба ИЭСК

Майнинговый центр в Усть-Илимске самовольно подключился к электросетям. Данный факт был выявлен специалистами Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). Ущерб от данной деятельности составил более миллиона рублей.

Ранее этот центр был отключен от ресурса из-за задолженности. Работал он на законных основаниях, поскольку в северных районах Иркутской области такая деятельность не запрещена. Однако майнеры накопили долгов более чем на 300 тыс рублей и энергетики ввели в отношении центра ограничение режима потребления 30января. Позже система учёта электроэнергии зафиксировала потребление на уже отключенной линии, что указывало на возможное несанкционированное вмешательство. Внеплановая проверка подтвердила: сотрудники майнингового центра самовольно вскрыли дверь трансформаторной подстанции и незаконно восстановили подключение. Был составлен акт о бездоговорном потреблении; суммарный объём незаконно потреблённой энергии оценён более чем в1,1млнрублей.

- Этот инцидент является ярким примером того, как современные интеллектуальные системы учёта позволяют нам выявлять любые несанкционированные вмешательства в работу энергооборудования, — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора ИЭСК по транспорту электроэнергии Игорь Зубарев. — Мы действуем жёстко, но в правовом поле. Незаконное потребление наносит ущерб всей энергосистеме, создавая риски для надёжного снабжения добросовестных потребителей.

На основании собранных материалов в правоохранительные органы было направлено заявление о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.165 УКРФ («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»).