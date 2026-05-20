НовостиОбщество20 мая 2026 9:12

В Иркутской области утвердили кандидатуру уполномоченного по правам ребенка

Пост продолжит занимать Татьяна Афанасьева
Надежда ИВАНОВА
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Татьяны Афанасьевой.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Решение о назначении Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области было принято на очередной сессии областного парламента. Тайным голосованием депутаты единогласно поддержали кандидатуру Татьяны Афанасьевой, выдвинутую губернатором Приангарья.

Впервые на должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева была назначена в 2021 году. Она рассказала депутатам о результатах деятельности своего подразделения за прошедший период. За это время граждане стали почти на 30% чаще обращаться с различными вопросами. Особое внимание уделено реализации стратегической программы «Дети в семье» и проекта «Вызов». При этом число детей, находящихся в детских учреждениях, сократилось почти на 34%, 74% детей вернулись в родные семьи. В последние годы активно велась работа по поддержке семей участников специальной военной операции. Принимает участие детский омбудсмен и разработке новых областных законов, направленных на защиту прав детей.

Татьяна Афанасьева обозначила основные направления для дальнейшей работы. В их числе развитие системы ранней помощи семьям, поддержка психического здоровья детей, создание пространств для подростков, вовлечение детей в культуру и спорт. Прежде чем вступить в должность, Уполномоченный по правам ребенка произнесла клятву. Татьяну Афанасьеву поздравили председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.