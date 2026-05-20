В Бурятии задержали судоводителя и владельца судна, из-за которых погибли люди

В Бурятии задержали владельца и судоводителя катера, из за которой погибли пять человек. Трагедия произошла 19 мая 2026 года на озере Байкал в Прибайкальском районе. Во время туристической поездки аэролодка перевернулась. На борту находились 17 человек - на 5 больше допустимого. К тому же у пассажиров не было спасательных жилетов.

- В результате происшествия пять человек погибли, остальным оказали медицинскую помощь, - уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Следствие установило, что владелец судна не поставил его на учёт и допустил к управлению человека без соответствующих прав. Обвиняемых задержали. Они признали вину. Сейчас следствие собирает доказательства и хочет сделать все, чтобы заключить виновных под стражу.

