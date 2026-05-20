Фатальная ошибка или перегруз: почему обычная прогулка по Байкалу превратилась для туристов в маршрут смерти

19 мая катер с туристами перевернулся на Байкале в Бурятии. Фото: ГУ МЧС по Бурятии/Прокуратура Бурятии

Обычная экскурсия по Байкалу для группы туристов из Москвы и Подмосковья обернулась трагедией. 19 мая 2026 года в районе скалы Черепаха в Бурятии перевернулся катер «Хивус». На борту находились 18 человек. Прогулка по Байкалу не входила в обязательную программу тура, но должна была стать красивым завершением путешествия. Вместо этого судно опрокинулось в ледяной воде. До берега было всего 30 метров, но выбраться смогли лишь 13 человек, среди них 14-летний подросток. Остальные пятеро ушли под воду и погибли. Пострадавшие получили минимальные травмы, лишь одной женщине с раной голени потребовалась перевязка.

Одной из причин трагедии называют перегруз катера

Второй день после ЧП идут обсуждения: что могло привести к трагедии. В сетях обсуждают версию о том, что туристы погибли из-за небрежности капитана, который якобы перепутал педали и дал резкий газ. В СК такой вариант не подтверждают. И действительно: как можно достоверно установить подобные тонкости уже после ЧП. Но КП-Иркутск постаралась разобраться среди версий того, могло превратить обычную прогулку по Байкалу в маршрут смерти.

Сегодня наиболее вероятной причиной называют перегруз катера. Судовладелец с опытом, Наталья, которая много лет водит туристов по Байкалу, объяснила:

- Модели на одной «подошве» очень неустойчивы и часто переворачиваются. Максимальная вместимость катера «Север» - 10–12 человек, - говорит она. - На борту было 18. То есть перегруз - почти вдвое.

Эксперт подчёркивает и другие важные моменты: такие суда рассчитаны на реки, а не на Байкал, который по категории относится к «морю», максимальная высота волны для «Хивуса» - 1,2 метра, а на Байкале даже при ясной погоде возможны резкие порывы ветра. Выбраться из перевернувшегося судна крайне сложно, особенно если люди находятся внутри кубрика и без спасательных жилетов. Как сообщили в МЧС, погода в момент ЧП была ясной, ветер слабый, глубина — 4–5 метров.

Капитан якобы перепутал педали

Вторая популярная версия - ошибка капитана, который якобы перепутал педали и резко нажал на газ. Однако официальных подтверждений нет. Следователи пока не называют ни одной технической причины. Заведено угодное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

КП Иркутск связалась с владелицей компании, организовавшей экскурсию, — 35-летней Марией С. Она ответила на звонок, но комментировать трагедию отказалась:

- Не могу комментировать, сейчас идёт расследование.

Поиски тел погибших продолжаются. Всем выжившим оказались психологическую и медицинскую помощь. Госпитализация никому не потребовалась. Оценку всех деталей ЧП предстоит дать следователям.

