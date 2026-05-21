Двое подростков на квадроцикле попали в ДТП в Иркутском районе. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, авария произошла ночью в 01:00 в посёлке Новая Разводная на улице Светлой.

- 14-летний подросток управлял квадроциклом марки CFMOTO, не справился с управлением и опрокинул транспортное средство, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия травмы получили пассажиры - подростки 14 и 15 лет. Водитель в ДТП не пострадал. В отношении отца юного водителя составили административный протокол: мужчину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также в передаче управления транспортным средством лицу без права вождения. Квадроцикл поместили на спецстоянку. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии.