44‑летний пассажир обокрал попутчика в поезде «Северобайкальск — Иркутск» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

44-летний пассажир обокрал попутчика в поезде «Северобайкальск - Иркутск». В дежурную часть полиции на станции Зима обратился потерпевший.

- Он оставил в поезде барсетку с документами и деньгами, а после прибытия получил её обратно от проводника, но без денег, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Северобайкальска, который ехал в том же полукупе, на соседней полке. Мужчина признался, что нашёл барсетку и забрал деньги. Он полностью признал вину и раскаялся. По факту кражи завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что обычная экскурсия по Байкалу для группы туристов из Москвы и Подмосковья обернулась трагедией. 19 мая 2026 года в районе скалы Черепаха в Бурятии перевернулся катер «Хивус». Что могло стать причиной трагедии - читайте здесь.