Буйного пассажира из Бурятии усмирили стяжками на борту самолета и доставили в полицию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали 44 летнего жителя Бурятии, который устроил дебош на борту самолёта, следовавшего из Москвы. Как сообщает газета «Номер один» Бурятии, о неадекватном поведении пассажира стало известно ещё во время полёта - экипаж передал сообщение в отдел полиции прямо на маршруте.

- Мужчина на протяжении всего рейса был в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам, плохо ориентировался в пространстве и агрессивно реагировал на замечания экипажа, - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Из за опасений, что дебошир может причинить вред себе или окружающим, бортпроводники совместно с другими пассажирами были вынуждены ограничить его передвижение с помощью стяжек. В таком положении дебошира удерживали до посадки самолёта в Красноярске.

Медицинское освидетельствование подтвердило у него состояние опьянения лёгкой степени. На жителя Бурятии составили протоколы за хулиганство и за появление в общественном месте в состоянии опьянения.