Эксперт предупредил об опасности губок для мытья посуды.

Старая губка для мытья посуды - настоящий рассадник опасных бактерий. Ее пористая структура задерживает остатки пищи, которые при высыхании превращаются в идеальную среду для размножения микроорганизмов. Об этом пишет телеканал «Саратов 24».

- Самый оптимальный срок - каждую неделю. Чем раньше вы замените губку на новую, тем ниже будет риск подхватить какую-нибудь заразу, - прокомментировал кардиолог Андрей Кондрахин.

Особенно опасны губки после мытья посуды из-под сырого мяса. Такие загрязнения создают патогенную среду, и губку лучше сразу отправить в мусорное ведро.

