Крупная змея заползла на территорию детского сада в центре города

В Саратове на территорию детского сада заполз уж. Фото: волонтеры "Дикого леса".

Утром 20 мая спасателям поступил звонок: накануне вечером в центре Саратова на территории детского сада заметили змею. Работники учреждения забили тревогу, и на место сразу выехал специалист. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на волонтеров «Дикого леса».

- К счастью, пресмыкающееся никуда не уползло. Уж спокойно сидел под колесом машины и терпеливо ждал. Животное оперативно поймали и осмотрели. Выяснилось, что это водяной уж, совершенно не ядовитый, но крупный и способный напугать кого угодно, особенно детей, - пишут журналисты.

Змее повезло: она не пострадала, а рядом в этот момент никого из воспитанников не было. В ближайшие дни ужа выпустят на волю в подходящем месте, подальше от людей и машин. Спасатели напоминают, что сейчас у змей сезон размножения, они ищут укромные места для гнезд и могут заползать туда, где их никто не ждет. Если встретили рептилию там, где ее быть не должно, не пытайтесь справиться сами, лучше сразу звоните специалистам.

