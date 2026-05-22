В Иркутске устраняют последствия сильного дождя.

В Иркутске за сутки 21 мая 2026 года выпало 23 миллиметра осадков, это 65% месячной нормы. Как сообщили КП-Иркутск в администрации, городские службы продолжают устранять последствия мощного дождя.

- Коммунальщики прочищают ливневки и откачивают воду в низинах. Спецтехника работала на улицах Мало-Якутская, Култукская, Марии Цукановой, Марата, Софьи Перовской, Инженерная. Водопропускные канавы прочистили в 15-м и 9-м Советских переулках, а в подземном переходе на Лермонтова откачали сливную яму, - прокомментировали в мэрии.

Во дворе на 4-й Советской, 47 рухнуло дерево и перекрыло проезд, спасатели быстро распилили и убрали его. Утром 22 мая часть Ленинского округа осталась без света, электрики уже ведут восстановительные работы. Из-за непогоды не работают светофоры на нескольких оживленных перекрестках. Все заявки отрабатывают оперативно.

В ближайшие сутки дождь ожидается снова, в ночь на 23 мая похолодает. А в этом время водителей просят соблюдать дистанцию и скорость, обстановка на дорогах сложная.

