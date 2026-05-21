В Иркутск 21 мая вновь ворвалась непогода. Благо, на этот раз обошлось без снега. Вместо него полил сильный дождь, который не прекращается уже более четырех часов. Сибиряки натянули одежду потеплее, достали зонты и калоши. Каждый, заходя с улицы, жалуется, как сильно он промок. И немудрено! На дорогах огромные лужи, через которые и перепрыгнуть не сразу получится.

Когда закончится дождь в Иркутске: прогноз на 21 мая 2026

- Сегодня домой не еду, а плыву, - негодуют сибиряки.

По традиции, как только в городе начинается ливень, автомобилисты выстраиваются в многокилометровые очереди. Так, к 17:00 пробки уже достигли восьми баллов! И это не предел… Судя по картам, лучше не соваться в центр города, а также в район Иркутного моста, Байкальской и Ширямова. Да и такси сегодня потянет не каждый! Цены взлетели чуть ли не в два раза.

Какой будет погода в Иркутске в выходные 23-24 мая 2026

Синоптики уже предупреждали о такой погоде. Согласно прогнозу, дождь будет лить еще минимум два дня, до 23 мая. Во-первых, можно не надеяться на то, что он прекратится к концу рабочего дня: поливать будет до самого вечера и ночью. Днем 22 мая ожидается небольшой дождь, будет дуть ветер с порывами до 14 метров в секунду, зато потеплеет аж до +20…+22 градусов. Печальные новости в том, что и суббота, 23 мая, обещает быть дождливой. Поэтому перед тем, как выходить на прогулку, захватите зонтики. И не забывайте надеть кофту потеплее, ведь воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.

Долгожданное солнце выглянет лишь в воскресенье, 24 мая, осадков не ожидается. Днем потеплеет до +13…+15 градусов. Вот такой будет погода в Иркутске на выходные с 23 по 24 мая 2026.

