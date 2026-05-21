Баста выступил в Иркутске 20 мая 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 мая Иркутск погрузился в атмосферу настоящего музыкального праздника: в столице Приангарья выступил Баста. Артист приехал с двухдневной программой - следующий концерт состоится 21 мая, но первый день уже показал: интерес к творчеству рэпера у сибиряков огромен.

Что произошло во время концерта Басты в Иркутске 20 мая

Гости начали собираться задолго до начала шоу: ледовый дворец «Айсберг» начали заполнять уже с 18:30. К старту концерта, который начался в 20:15, все места были заняты - первый день программы прошёл с полным солд аутом, места во всех секторах были заняты.

Все хиты Баста исполнял вживую

Атмосфера с первых минут оказалась по настоящему душевной. Баста сразу нашёл общий язык с залом и не отпускал внимание публики до самого конца. Рэпер исполнил все свои главные хиты - зал дружно подпевал «Моя игра», «Сансара», «Неболей», «Я понимаюсь над землей» и другим композициям, которые давно стали визитной карточкой артиста.

Баста играл на барабанах и синтезаторе. Видео: Юлии

Концерт запомнился не только музыкой. В этот вечер произошло сразу два трогательных события. Сначала прямо на сцене провели гендер пати: супруги, которые вместе уже 8 лет, узнали, что у них будет мальчик. Зал поздравил будущих родителей аплодисментами. А спустя несколько песен другой герой вечера вышел на сцену и сделал предложение своей девушке. Она сказала «да».

Фанаты в унисон пели "Сансару"

Баста не только пел, но и общался с аудиторией. В какой то момент артист поделился наблюдением о зрителях: по его словам, на концертах встречаются три вида аплодисментов. Молодёжь поднимает руки вверх, те, кто стесняется, хлопают по ноге, а есть ещё «аплодисменты пирожки», когда люди словно стряпают ладонями.

В первый день концерта зал был полон зрителей

Зрители в восторге от вечера.

Во время концерта парень сделал девушке предложение

- Баста завёл толпу, концерт очень понравился. Было очень классно и душевно. Очереди и давки, на удивление, не было, - делится впечатлениями зрительница Юлия.

Супругам из Иркутска провели гендер-пати

Энергетика, хиты и неожиданные моменты сделали первый день концертов Басты по настоящему запоминающимся. Остальные поклонники уже готовятся ко второму дню шоу - 21 мая ледовый дворец «Айсберг» вновь откроет двери для всех, кто хочет зарядиться драйвом и эмоциями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Махина проломила череп, из уха и головы хлестала кровь»: что стало с 6-летним мальчиком, на которого упали качели (подробнее)

Фатальная ошибка или перегруз: почему обычная прогулка по Байкалу превратилась для туристов в маршрут смерти (подробнее)

«Закрыла счёт и уничтожила кредитку, но деньги всё равно украли»: как учитель из Иркутска за мгновение стала должницей (подробнее)