Река Тойсук вышла из берегов, поселку Тальяны угрожает подтопление.

В поселке Тальяны вода в реке Тойсук превысила опасную отметку. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, утром 22 мая 2026 года уровень зафиксировали на 246 сантиметрах, а неблагоприятным считается 220.

- По прогнозам, с 22 по 23 мая вода поднимется еще выше, до 250-320 сантиметров. Низины может затопить, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят жителей быть наготове и следить за сообщениями. При угрозе подтопления звоните по номерам 101 или 112. Обстановку мониторят в постоянном режиме.

Напомним, похожая ситуация сложилась и в поселке Култук, там ждут подъема воды в реке Култучной. Утром 22 мая уровень уже достиг 170 сантиметров, а до опасной отметки остается всего 10 сантиметров. По прогнозам гидрологов, до конца суток вода поднимется до 175-215 сантиметров.

