Река Култучная выходит из берегов в Иркутской области

По прогнозам гидрологов, до конца суток вода поднимется до 175-215 сантиметров. Низины может затопить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Култук ждут подъема воды в реке Култучной. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, утром 22 мая 2026 года уровень уже достиг 170 сантиметров, а до опасной отметки остается всего 10 сантиметров. По прогнозам гидрологов, до конца суток вода поднимется до 175-215 сантиметров. Низины может затопить.

Спасатели просят жителей быть наготове и следить за сообщениями. При угрозе подтопления звоните по номерам 101 или 112. Обстановку мониторят в постоянном режиме.

В это время в Иркутске продолжают устранять последствия сильного дождя. Коммунальщики прочищают ливневки и откачивают воду в низинах. Читайте подробности.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что ночью 20 мая в селе Алехино Черемховского района едва не произошла страшная трагедия. В двухквартирном доме на улице Рабочей вспыхнул пожар. Внутри в тот момент спали шесть человек - родители и четверо детей.