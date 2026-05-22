Клещи покусали почти шесть тысяч жителей Иркутской области с начала сезона. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Активность клещей в Приангарье продолжает расти. За неделю с 14 по 21 мая 2026 года за медицинской помощью обратились 2203 укушенных, а всего с начала сезона зарегистрировали 5783 обращения. Лабораторно уже подтвердили пять случаев боррелиоза, три клещевого энцефалита и два риккетсиоза. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Специалисты исследовали 4424 клеща. У 1102 нашли возбудителей боррелиоза, 42 оказались носителями энцефалита, еще 218 - других инфекций, - рассказали в Управлении.

Врачи напоминают простые правила: одежда должна закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства и каждые 15-20 минут осматривать себя и близких. Если клещ все же присосался, нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Промедление может стоить здоровья.

