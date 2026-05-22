Река Иркут поднялась в поселке Горького. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В иркутском поселке имени Горького следят за подъемом воды в реке Иркут. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, уровень вырос из-за обильных дождей, которые прошли в том числе в верховьях. На место выехали специалисты, они проверили земляные валы, которые защищают жилые дома от подтопления.

- Они находятся в надлежащем состоянии и способны выполнять защитные функции. До критической отметки еще 15 сантиметров. При этом активный приток уже снизился. Круглосуточно мониторим с коллегами уровень воды в реке, - прокомментировал начальник управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом Александр Попов.

Пока ситуация не критичная, но обстановка остается на контроле. Тем временем дождевой паводок осложнил гидрологическую обстановку на юге региона. Сильнее всего пострадал поселок Тальяны Усольского района, там подтопило 44 жилых дома и 58 приусадебных участков.

