Десятки домов подтопило на юге Иркутской области из-за дождевого паводка. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Из-за дождевого паводка осложнилась обстановка сразу в нескольких районах Приангарья. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, больше всего досталось поселку Тальяны Усольского района. По данным на 22 мая 2026 года там подтопило 58 приусадебных участков и 44 жилых дома. В зоне подтопления оказались 113 человек, в том числе 20 детей. В Иркутске, Култуке и Баклашах подтоплений пока нет, но вода в реках поднимается, и низины может затопить.

- Во всех этих населенных пунктах работают спасатели, развернули пункты временного размещения. Сброс воды на Иркутской ГЭС уменьшили с 1600 до 1500 кубометров в секунду. По прогнозам, в ближайшие дни обстановка должна стабилизироваться, и вода начнет спадать, - добавили в правительстве.

Службы находятся в режиме повышенной готовности. Жителям советуют следить за сообщениями и быть наготове. При угрозе подтопления нужно сразу звонить по номеру 112.

