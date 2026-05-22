Пока одни районы Бурятии заливает талыми водами, другие накрыло плотным майским снегом. Стихия внесла коррективы в жизнь сразу нескольких муниципалитетов: где-то введен режим «Повышенная готовность», где-то перекрыты дороги. КП-Иркутск собрала все, что известно о последствиях снегопада и паводка в Бурятии 22 мая 2026.

Отключение света в Бурятии 22 мая 2026

Настоящий зимний аншлаг случился в Закаменском районе. В улусе Далахай толщина снежного покрова превысила 12-15 сантиметров! Снег валил всю ночь, захватив соседние Утату и Санагу, правда, там сугробы оказались поскромнее.

- Из-за налипания тяжелого снега начались перебои с электричеством. Свет временно пропал в улусах Далахай, Утата, Шара-Азарга, Енгорбой и частично в Санаге. На линии уже работают три ремонтные бригады. Чтобы люди не остались без самого необходимого, в Далахай по объездной дороге доставляют бутилированную воду и продукты, - рассказывают в местной администрации.

Медики тоже начеку. Закаменская больница отправила во врачебную амбулаторию Санаги и фельдшерско-акушерские пункты Далахая и Утаты запас лекарств, включая средства для профилактики кишечных инфекций.

Где ввели режим повышенной готовности в Бурятии 22 мая 2026

Однако главная угроза еще впереди. Днем синоптики обещают плюсовые температуры, и весь этот снег начнет стремительно таять. Это грозит резким подъемом воды в населенных пунктах, где уже объявлена «Повышенная готовность» - в сельских поселениях «Утатайское» и «Санагинское». Утром 22 мая режим «Повышенная готовность» ввели уже на территории всего Закаменского района.

Из-за обильных дождей вода вышла на пойму и подтопила участки дорог.

Талая вода вышла на проезжую часть дороги в улус Цаган-Морин. Движение для легковых машин временно прекращали, но вода начала спадать, и проезд вот-вот восстановят. Ограничен проезд для легковушек на 288-294 км региональной дороги «Закаменск - Нурта». Водителей просят не рисковать и отказаться от поездок в этом направлении.

В улусе Утата ситуация понемногу выравнивается: из 13 подтопленных приусадебных участков вода осталась только на одном, с остальных 12 ушла.

Где ограничили движение в Бурятии из-за паводка 22 мая 2026

В соседнем Джидинском районе основная проблема - река Джида. Из-за обильных дождей вода вышла на пойму и подтопила участки дорог. Власти закрыли проезд для всех видов транспорта на участке со 159 по 169 километр автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск. Речь идет о местности Торейский луг. Район также перешёл в режим «Повышенная готовность».

Сейчас специалисты пытаются организовать отвод воды.

Неспокойно и на 177-м километре этой же трассы. Там произошел перелив через дорожное полотно, движение для всего транспорта закрыто. Сейчас на месте работает тяжелая техника, дежурят экипажи ГИБДД.

В Тункинском районе «Повышенная готовность» введена с 9 утра 22 мая. Здесь в зоне риска оказалось село Зун-Мурино, где река Хып-Горхон вышла из берегов. Сейчас специалисты пытаются организовать отвод воды. На место лично выехал прокурор района Соел Алексеев, который провел прием сибиряков и пообещал взять на контроль все жалобы жителей. Полицейские также работают в режиме готовности: если вода пойдет дальше, они выставят посты для охраны порядка и безопасности на дорогах.

Фото снега в Бурятии 22 мая 2026

Вода унесла жизнь сибиряка. В Закаменском районе 21 мая погиб мужчина, пытаясь перейти реку Оронгодой вброд. Его тело спустя несколько часов нашли местные жители. Спасатели в очередной раз призывают жителей не испытывать судьбу: не заходить в воду в незнакомых местах и пользоваться только официальными мостами или обходными путями.

Сейчас во всех пострадавших районах дежурят экипажи ДПС, ситуацию мониторят прокуратура и районные администрации. Жителей просят сохранять спокойствие, следовать указаниям служб и звонить по номеру 112 в случае опасности. Вот что известно о последствиях снегопада и паводка в Бурятии 22 мая 2026 года.

