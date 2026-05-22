Иркутская область подала заявку на создание межвузовского кампуса

Иркутская область подала заявку на конкурсный отбор для включения в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодёжь и дети». В нашем регионе предполагается создать межвузовский кампус в Иркустке. По поручению Губернатора Игоря Кобзева сопровождением подготовки заявки занималась рабочая группа под руководством зампредседателя Правительства региона Натальи Дикусаровой.

Проект межвузовского студенческого кампуса в Иркутске предполагает строительство учебно-лабораторного корпуса с технопарком, многофункционального спортивного комплекса и четырех общежитий для студентов на 1270 мест. Общая площадь будущего проекта составит 50 тысяч квадратных метров.

Научный технопарк для создания наукоёмких технологий в интересах региона станет ядром кампуса, в нем планируется развивать центры компетенций «Энергия Сибири», «Авиамашиностроение», Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий, «Конвейер новых молекул». Подписаны соглашения с предприятиями-партнерами.

– Мы определили целую концепцию развития нашего родного и знакомого всем Студенческого городка, - рассказала Наталья Дикусарова. - Помимо непосредственно элементов кампуса здесь планируется учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи студентам, развитие школы цифровых технологий в сотрудничестве с инвестором, реализация механизмов непрерывного образования, что важно для колледжей, училищ и техникумов, расположенных рядом. Мы готовы решать и другие вопросы по совершенствованию учебно-лабораторно-производственной внедренческой базы для студентов, которые будут учиться на территории областного центра. Подведение итогов конкурсного отбора ждем осенью 2026 года, – рассказала Наталья Дикусарова.

Сеть современных кампусов создается в России по поручению Президента Владимира Путина. Благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети» к 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. К 2036 году в России должны появиться 40 таких студенческих городков. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.