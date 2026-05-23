В Балаганске экс-директора библиотеки осудили за фиктивное трудоустройство

Каждый месяц директор подписывала липовые табели учета рабочего времени, а начисленную зарплату сотрудницы переводили ей на карту.

Балаганский районный суд вынес приговор 55-летней женщине, которая руководила местной библиотекой и провернула схему с фиктивным трудоустройством. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, с ноября 2020 года по июнь 2024 года она нашла двух подчиненных и по очереди оформляла их на свободную полставки художника.

- Те числились на работе, но ничего не делали. Каждый месяц директор подписывала липовые табели учета рабочего времени, а начисленную зарплату сотрудницы переводили ей на карту. Так из бюджета Балаганского района украли больше 510 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

В суде женщина признала вину лишь частично, но полностью возместила ущерб. Ей назначили два с половиной года условно с испытательным сроком полтора года и штраф в 40 тысяч рублей.

