Прокуратура начала проверку из-за пожара в научном институте в Иркутске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Прокуратура Кировского района Иркутска начала проверку из-за пожара в здании научного института благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина. Как ранее сообщала КП-Иркутск, сообщение о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания поступило днем 23 мая в 10:58.

- На место выехали 33 пожарных и десять единиц техники. Горел один из кабинетов, погибших и пострадавших нет. Предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров. Сейчас на месте работают три звена газодымозащитной службы, идет эвакуация, - рассказали в МЧС.

Прокуратура выясняет причины и условия случившегося. Во время проверки специалисты дадут оценку тому, как соблюдалось законодательство о пожарной безопасности. Ситуация остается на контроле.

